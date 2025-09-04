Удар по блокпосту в Чернигове: есть погибший и раненые

Брижинский сообщил, что сегодня вражеский ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.

По состоянию на 15:30 известно, что один человек погиб от вражеского удара, а еще два получили ранения.

По уточненным данным главы МВА, ракетный удар Российской Федерации был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности.