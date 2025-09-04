Удар по блокпосту в Чернигове: есть погибший и раненые

Днем 4 сентября российские оккупанты ударили ракетой по блокпосту в Чернигове. Есть информация о первых жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Брижинский сообщил, что сегодня вражеский ракетный удар был нанесен в районе блокпоста на въезде в населенный пункт Новоселовка.
По состоянию на 15:30 известно, что один человек погиб от вражеского удара, а еще два получили ранения.
По уточненным данным главы МВА, ракетный удар Российской Федерации был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые проводили работы по разминированию местности.
Сегодня, 4 сентября, в 14:53 в Украине объявили воздушную тревогу. Военные предупредили украинцев об угрозе баллистического удара со стороны Российской Федерации, а уже в 14:58 Брижинский заявил, что в пределах Чернигова были зафиксированы взрывы.
Стоит отметить, что сумские Telegram-каналы сообщили, что в городе был слышен мощный взрыв.
Подробнее о том, что известно об ударе россиян по Чернигову, можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что в частности этой ночью российский агрессор запустил в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Сразу в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
А позже сообщили, что в частности в Сумской области Россия атаковала энергетические объекты. Как следствие, в Сумах и части Сумского района из-за российского удара по критической инфраструктуре произошло обесточивание.