Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар балістики та "прильоти" дронів: як ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян

08:34 13.03.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих цілей ліквідували вночі українські військові?
aimg Костянтин Широкун
Фото: ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Україну балістичною ракетою да понад сотнею дронів. Ворожі цілі відбивали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Дрони летіли з п'яти напрямків, є "прильоти": деталі нічної атаки по Україні

"У ніч на 13 березня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-АхтарськРФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що близько 80 із російських дронів були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 117 ворожих безпілотників.

Також при цьому зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари росіян по Україні

Нагадаємо, в ніч на 12 березня на Чернігівщині внаслідок падіння ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка, а її батьки отримали травми.

Окрім того, 11 березня, Росія ударила по Запоріжжю КАБами. Унаслідок атаки постраждали 10 людей. Серед постраждалих - двоє дітей.

Також російські окупанти дроном атакували автобус у Дніпровському районі Херсона. Відомо про 20 постраждалих, серед них – підліток.

