Удар балістики та "прильоти" дронів: як ППО відпрацювала по повітряних цілях росіян

"У ніч на 13 березня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-АхтарськРФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що близько 80 із російських дронів були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 117 ворожих безпілотників.

Також при цьому зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.