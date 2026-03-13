RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удар баллистики и "прилеты" дронов: как ПВО отработала по воздушным целям россиян

08:34 13.03.2026 Пт
2 мин
Сколько вражеских целей ликвидировали ночью украинские военные?
aimg Константин Широкун
Фото: ПВО отработала по воздушным целям россиян (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину баллистической ракетой да более сотней дронов. Вражеские цели отражали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине

"В ночь на 13 марта противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что около 80 из российских дронов были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 117 вражеских беспилотников.

Также при этом зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных дронов на 7 локациях, а также падение сбитых БпЛА на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удары россиян по Украине

Напомним, в ночь на 12 марта на Черниговщине в результате падения вражеского дрона погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили травмы.

Кроме того, 11 марта, Россия ударила по Запорожью КАБами. В результате атаки пострадали 10 человек. Среди пострадавших - двое детей.

Также российские оккупанты дроном атаковали автобус в Днепровском районе Херсона. Известно о 20 пострадавших, среди них - подросток.

