Учнівський квиток тепер у смартфоні: як працює Мрія ID та які пільги дає школярам

Що відомо про Мрія ID

Цифровий учнівський квиток містить усі необхідні дані про дитину: прізвище та ім’я, назву закладу освіти, клас та фотографію. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.

Згідно з постановою Кабміну №177, цього документа достатньо для офіційного підтвердження статусу учня. Проте для використання його у транспорті потрібне відповідне рішення місцевої влади.

Де вже працює пільговий проїзд

Учні в Запоріжжі та Одесі вже активно використовують Мрія ID для безоплатного або пільгового проїзду в громадському транспорті. Школярам достатньо відкрити застосунок та показати цифровий документ контролеру чи водію.

"Щоб школярі могли користуватися електронним учнівським у місті, це має передбачити рішення місцевої ради. Після цього Мрія ID можна використовувати як повноцінний цифровий квиток", - пояснює співкерівник проекту "Мрія" Максим Ілюхін.

Бонуси за навчання: "Мрійки" та подарунки

Окрім функцій ідентифікації, застосунок впроваджує систему мотивації. За старанність - виконання домашніх завдань, перегляд освітніх відео та участь у вікторинах - школярі отримуватимуть віртуальну валюту ("мрійки").

Накопичені бали можна буде обміняти на реальні бонуси від партнерів проекту:

квитки в кіно та VR-квести;

сертифікати на книги;

майстер-класи та курси;

заняття з репетиторами.

До ініціативи вже долучаються як великі національні компанії, так і локальні бізнеси.