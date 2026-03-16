Учнівський квиток тепер у смартфоні: як працює Мрія ID та які пільги дає школярам

В Україні запустили Мрія ID - цифровий аналог учнівського квитка, який тепер завжди під рукою у смартфоні. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
Головне:
Цифровий учнівський квиток містить усі необхідні дані про дитину: прізвище та ім’я, назву закладу освіти, клас та фотографію. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.
Згідно з постановою Кабміну №177, цього документа достатньо для офіційного підтвердження статусу учня. Проте для використання його у транспорті потрібне відповідне рішення місцевої влади.
Учні в Запоріжжі та Одесі вже активно використовують Мрія ID для безоплатного або пільгового проїзду в громадському транспорті. Школярам достатньо відкрити застосунок та показати цифровий документ контролеру чи водію.
"Щоб школярі могли користуватися електронним учнівським у місті, це має передбачити рішення місцевої ради. Після цього Мрія ID можна використовувати як повноцінний цифровий квиток", - пояснює співкерівник проекту "Мрія" Максим Ілюхін.
Окрім функцій ідентифікації, застосунок впроваджує систему мотивації. За старанність - виконання домашніх завдань, перегляд освітніх відео та участь у вікторинах - школярі отримуватимуть віртуальну валюту ("мрійки").
Накопичені бали можна буде обміняти на реальні бонуси від партнерів проекту:
До ініціативи вже долучаються як великі національні компанії, так і локальні бізнеси.
Читайте також про те, що ще влітку 2024 року запустили бета-тестування освітнього застосунку "Мрія". Первинно його основна задача - спростити щоденну роботу вчителям.
Раніше ми писали про те, що застосунок "Мрія" доступний батькам та вчителям на безкоштовній основі. Будь-яка школа по всій країні може подати заявку на впровадження застосунку.