Суспільство Освіта Гроші Зміни

Учнівський квиток тепер у смартфоні: як працює Мрія ID та які пільги дає школярам

16:24 16.03.2026 Пн
3 хв
Цифровий квиток дозволяє їздити у громадському транспорті, однак не всім
aimg Василина Копитко
Опція доступна лише тим учням, чиї школи інтегровані у систему "Мрії" (фото: Freepik)

В Україні запустили Мрія ID - цифровий аналог учнівського квитка, який тепер завжди під рукою у смартфоні. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.

Головне:

  • Цифровий аналог: Документ містить ПІБ, назву школи, клас та фото. Він повністю замінює паперовий чи пластиковий учнівський згідно з постановою Кабміну №177.
  • Пільговий проїзд: У Запоріжжі та Одесі школярі вже їздять у транспорті за цифровим квитком. В інших містах послуга запрацює після відповідних рішень місцевих рад.
  • Система бонусів: За навчання діти отримуватимуть віртуальну валюту - "мрійки", яку можна обміняти на квитки в кіно, книги чи курси.
  • Доступність: Послуга доступна лише для учнів шкіл, що інтегровані в екосистему "Мрія".

Що відомо про Мрія ID

Цифровий учнівський квиток містить усі необхідні дані про дитину: прізвище та ім’я, назву закладу освіти, клас та фотографію. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.

Згідно з постановою Кабміну №177, цього документа достатньо для офіційного підтвердження статусу учня. Проте для використання його у транспорті потрібне відповідне рішення місцевої влади.

Де вже працює пільговий проїзд

Учні в Запоріжжі та Одесі вже активно використовують Мрія ID для безоплатного або пільгового проїзду в громадському транспорті. Школярам достатньо відкрити застосунок та показати цифровий документ контролеру чи водію.

"Щоб школярі могли користуватися електронним учнівським у місті, це має передбачити рішення місцевої ради. Після цього Мрія ID можна використовувати як повноцінний цифровий квиток", - пояснює співкерівник проекту "Мрія" Максим Ілюхін.

Бонуси за навчання: "Мрійки" та подарунки

Окрім функцій ідентифікації, застосунок впроваджує систему мотивації. За старанність - виконання домашніх завдань, перегляд освітніх відео та участь у вікторинах - школярі отримуватимуть віртуальну валюту ("мрійки").

Накопичені бали можна буде обміняти на реальні бонуси від партнерів проекту:

  • квитки в кіно та VR-квести;
  • сертифікати на книги;
  • майстер-класи та курси;
  • заняття з репетиторами.

До ініціативи вже долучаються як великі національні компанії, так і локальні бізнеси.

Читайте також про те, що ще влітку 2024 року запустили бета-тестування освітнього застосунку "Мрія". Первинно його основна задача - спростити щоденну роботу вчителям.

Раніше ми писали про те, що застосунок "Мрія" доступний батькам та вчителям на безкоштовній основі. Будь-яка школа по всій країні може подати заявку на впровадження застосунку.

