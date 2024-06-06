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В Україні почали тестувати додаток "Мрія": Федоров розкрив деталі

Четвер 06 червня 2024 17:04
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В Україні почали тестувати додаток "Мрія": Федоров розкрив деталі Ілюстративне фото: в Україні почали тестувати додаток "Мрія" (freepik.com )
Автор: Наталія Кава

В Україні школярі та їх батьки почали проводити бета-тестування застосунку "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

"Мрія" стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer", - написав Федоров.

За його словами, одне з основних завдань "Мрії" - це показати швидкість, ефективність і власний розвиток у застосунку. Під час тестування проводиться випробування журналів, плану дня, бібліотеки контенту, чатів з батьками та учнями.

"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії". Дякую Президенту за ініціативу, бачення та підтримку", - розповів він.

Детально про те, що відомо про "Мрію" та для чого створювали додаток - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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