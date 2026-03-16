Ученический билет теперь в смартфоне: как работает Мрія ID и какие льготы дает школьникам

Главное:

Документ содержит ФИО, название школы, класс и фото. Он полностью заменяет бумажный или пластиковый ученический согласно постановлению Кабмина №177. Льготный проезд: В Запорожье и Одессе школьники уже ездят в транспорте по цифровому билету. В других городах услуга заработает после соответствующих решений местных советов.

В Запорожье и Одессе школьники уже ездят в транспорте по цифровому билету. В других городах услуга заработает после соответствующих решений местных советов. Система бонусов: За обучение дети будут получать виртуальную валюту - "мрійки", которую можно обменять на билеты в кино, книги или курсы.

За обучение дети будут получать виртуальную валюту - "мрійки", которую можно обменять на билеты в кино, книги или курсы. Доступность: Услуга доступна только для учеников школ, интегрированных в экосистему "Мрія".

Что известно о Мрія ID

Цифровой ученический билет содержит все необходимые данные о ребенке: фамилию и имя, название учебного заведения, класс и фотографию. Документ автоматически появляется в приложении "Мрія" для учеников тех школ, которые уже присоединились к системе.

Согласно постановлению Кабмина №177, этого документа достаточно для официального подтверждения статуса ученика. Однако для использования его в транспорте требуется соответствующее решение местных властей.

Где уже работает льготный проезд

Ученики в Запорожье и Одессе уже активно используют Мрія ID для бесплатного или льготного проезда в общественном транспорте. Школьникам достаточно открыть приложение и показать цифровой документ контролеру или водителю.

"Чтобы школьники могли пользоваться электронным ученическим в городе, это должно предусмотреть решение местного совета. После этого Мрія ID можно использовать как полноценный цифровой билет", - объясняет соруководитель проекта "Мрія" Максим Илюхин.

Бонусы за обучение: "Мрійки" и подарки

Кроме функций идентификации, приложение внедряет систему мотивации. За усердие - выполнение домашних заданий, просмотр образовательных видео и участие в викторинах - школьники будут получать виртуальную валюту ("мрійки").

Накопленные баллы можно будет обменять на реальные бонусы от партнеров проекта:

билеты в кино и VR-квесты;

сертификаты на книги;

мастер-классы и курсы;

занятия с репетиторами.

К инициативе уже присоединяются как крупные национальные компании, так и локальные бизнесы.