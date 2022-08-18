Ученые показали, как может распространиться радиация в случае аварии на ЗАЭС (видео)

Так, ученые отмечают, что такое распространение радиации вероятно при погодных условиях, которые наблюдаются 15-18 августа.

Отмечено, что согласно результатам расчетов, наиболее высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в ближней зоне от источника выброса, радиусом 50-100 км.

Причем практически во всех направлениях от ЗАЭС.

Ученые отмечают, что значительные концентрации радионуклидов могут достичь г. Киева. Частично радиоактивные примеси могут быть также вынесены на территории соседних государств (восточная часть Беларуси, Польша, страны Балтии).

Кроме того, радиация может распространиться и на территории Донбасса.

По данным исследования, в конце моделируемого периода основным направлением переноса радионуклидов восточный, в результате чего значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могу наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Ядерный шантаж РФ

Напомним, что сегодня в Минобороны России анонсировали "теракт" на Запорожской АЭС, который якобы может произойти завтра, 19 июля, а затем страна-агрессор и вообще пригрозила полной остановкой станции.

При этом сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на Запорожской АЭС.

Впрочем, российские оккупанты продолжают угрожать делегации МАГАТЭ "опасной поездкой" на атомную станцию.

Между тем в "Энергоатоме" отмечают, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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