Вчені показали, як може поширитися радіація у випадку аварії на ЗАЕС (відео)

Так, вчені зазначають, що таке поширення радіації ймовірне за погодних умов, які спостерігаються 15-18 серпня.

Зазначено, що відповідно до результатів розрахунків, найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50-100 км.

Причому практично у всіх напрямах відносно ЗАЕС.

Вчені зазначають, що значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути м. Києва. Частково радіоактивні домішки можуть бути також винесені на території сусідніх держав (східна частину Білорусі, Польща, країни Балтії).

Крім того, радіація може поширитися й територій Донбасу.

За даними дослідження, у кінці змодельованого періоду основним напрямом перенесення радіонуклідів є східний, у результаті чого значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

Ядерний шантаж РФ

Нагадаємо, що сьогодні в Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня, а потім країна-агресор і взагалі пригрозила повною зупинкою станції.

При цьому сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що гендиректор МАГАТЕ готовий очолити місію на Запорізькій АЕС.

Втім, російські окупанти продовжують погрожувати делегації МАГАТЕ "небезпечною поїздкою" на атомну станцію.

Тим часом в "Енергоатомі" зазначають, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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