ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Участников ОИ в Токио просят не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь

Новина українською →
Токио, Понедельник 19 июля 2021 14:46
Участников ОИ в Токио просят не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь Фото: участников Олимпиады предупредили о рисках для репутации (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Участников Олимпиады в Токио просят не ходить в рестораны и не употреблять алкоголь за пределами олимпийской деревни. Организаторы Игр полагают, что это создает "риски для репутации".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, организаторы Олимпийских игр в Токио предупредили участников, чтобы они не посещали рестораны, которые открываются после 20:00 или в которых подают алкоголь, чтобы избежать "серьезного риска для репутации".

Это произошло после того, как японские СМИ сообщили, что участники Игр были замечены в пьяном виде в центре Токио в нарушение карантина.

"Эти инциденты также обсуждались в Национальном парламенте и могут серьезно подорвать репутацию Игр в Токио-2020 и ваших организаций", - говорится в записке организаторов.

Напомним, ранее стало известно, что в Олимпийской деревне в Токио обнаружен первый случай COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Олимпиада Олимпиада 2020
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше