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Учасників ОІ в Токіо просять не ходити в ресторани та не вживати алкоголь

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Токіо, Понеділок 19 липня 2021 14:46
Учасників ОІ в Токіо просять не ходити в ресторани та не вживати алкоголь Фото: учасників Олімпіади попередили про ризики для репутації (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Учасників Олімпіади в Токіо просять не ходити в ресторани і не вживати алкоголь за межами олімпійського селища. Організатори Ігор вважають, що це створює "ризики для репутації".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, організатори Олімпійських ігор в Токіо попередили учасників, щоб вони не відвідували ресторани, які відкриваються після 20:00 або в яких подають алкоголь, щоб уникнути "серйозного ризику для репутації".

Це сталося після того, як японські ЗМІ повідомили, що учасники Ігор були помічені в п'яному вигляді в центрі Токіо в порушення карантину.

"Ці інциденти також обговорювалися в національному парламенті і можуть серйозно підірвати репутацію Іігор в Токіо-2020 і ваших організацій", - йдеться в записці організаторів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Олімпійському селі в Токіо виявлено перший випадок COVID-19.

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