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Участники международной конференции по вопросам реформ в Украине призвали освободить Сенцова

НовостиОбщество    27.06.2018 - 15:55
Фото: флешмоб в поддержку Сенцова (twitter.com/LinkeviciusL)
Фото: флешмоб в поддержку Сенцова (twitter.com/LinkeviciusL)

Они провели флешмоб в его поддержку

В Копенгагене на второй международной конференции по вопросам реформ в Украине провели флешмоб в поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Фотографию с участниками акции в Twitter опубликовал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

 

Также в флешмобе приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Анна Гопко, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ).

Также сообщалось, что омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет без нее посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова в России.

Отметим, что в Кремле заявили, что не намерены освобождать Сенцова на просьбу генсека Совета Европы.

Как известно, генсек Совета Европы официально подал прошение Путину об освобождении Сенцова.

Также отметим, что Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию по освобождению украинских политзаключенных в РФ.

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Теги публикации: Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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