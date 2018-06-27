Фриланд призвала освободить Сенцова

Фриланд заявила, что Украина находится на границе между авторитарным режимом и либеральной демократией

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ). Об этом она заявила в ходе визита в Данию.

"Я хочу призвать освободить господина Сенцова... Мы все поддерживаем либеральную демократию, потому что Украина это та страна, которая сейчас на границе между авторитарным режимом и либеральной демократией", - заявила она.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов не может быть помиловано на основании просьбы, направленной от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.