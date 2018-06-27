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Фриланд призвала освободить Сенцова

НовостиПолитика    27.06.2018 - 13:38
Фото: Христя Фриланд (facebook.com/CanadaFP)
Фото: Христя Фриланд (facebook.com/CanadaFP)

Фриланд заявила, что Украина находится на границе между авторитарным режимом и либеральной демократией

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно осужденного в Российской Федерации (РФ). Об этом она заявила в ходе визита в Данию.

"Я хочу призвать освободить господина Сенцова... Мы все поддерживаем либеральную демократию, потому что Украина это та страна, которая сейчас на границе между авторитарным режимом и либеральной демократией", - заявила она.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов не может быть помиловано на основании просьбы, направленной от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Фриланд и Могерини обсудили Украину Канада готовится ввести пошлины на импорт стали, - Bloomberg
Теги публикации: Канада, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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