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Інтерв'ю

Учасники міжнародної конференції з питань реформ в Україні закликали звільнити Сенцова

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 15:55
Фото: флешмоб на підтримку Сенцова (twitter.com/LinkeviciusL)
Фото: флешмоб на підтримку Сенцова (twitter.com/LinkeviciusL)

Вони провели флешмоб на його підтримку

У Копенгагені на другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні провели флешмоб на підтримку українського режисера, політв’язня Олега Сенцова. Фотографію з учасниками акції у Twitter опублікував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

 

Також у флешмобі взяли участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, народна депутатка Ганна Гопко, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, виконувачка обов’язків глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун, міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд закликала звільнити українського політв'язня Олега Сенцова, незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ).

Також, повідомлялось, що омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова не зможе без неї відвідати українського політв'язня Олега Сенцова в Росії. 

Зазначимо, що у Кремлі заявили, що не мають наміру звільняти Сенцова на прохання генсека Ради Європи.

Як відомо, генсек Ради Європи офіційно подав прохання Путіну про звільнення Сенцова.

Також зазначимо, що Комітет ПАРЄ підтримав резолюцію щодо звільнення українських політв‘язнів у РФ.

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Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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