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Комитет ПАСЕ поддержал резолюцию по освобождению украинских политзаключенных в РФ

НовостиПолитика    26.06.2018 - 11:45
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)
Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

ПАСЕ рассмотрит соответствующий вопрос в среду

Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных, захваченных Российской Федерацией. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат Верховной рады, представитель Украины в ПАСЕ Леонид Емец.

"Юридический комитет ПАСЕ только проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных захваченных Российской Федерацией. Теперь дело за сессией Парламентской Ассамблеи Совета Европы", - отметил парламентарий.

 

Юридичний комітет ПАРЄ щойно проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів захоплених...

Опубліковано Леонідом Ємцем Вівторок, 26 червня 2018 р.

Он добавил, что вопрос будет рассматриваться завтра.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня. Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

Москалькова заявила, что Сенцов отказался от встречи с врачами Денисова просит Москалькову рассмотреть ранее отправленные письма по политзаключенным
Теги публикации: ПАСЕ, Леонид Емец, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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