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Москалькова заявила, что Денисова не сможет без нее посетить Сенцова в РФ

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 15:26
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)

Москалькова заявила, что у Сенцова есть паспорт гражданина РФ и он за него "расписывался"

Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет без нее посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова в России. Об этом Москалькова заявила на брифинге в Киеве.

"Я органам власти направила обращение с просьбой допустить (Денисову, - ред.) вместе со мной (к Сенцову, - ред.). Потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она гражданка Украины, он - гражданин РФ…человек с двумя гражданствами по факту. У него в документах есть паспорт гражданина РФ и он за него расписывался", - заявила Москалькова.

Москалькова также заявила, что после возвращения из Киева она намерена посетить Сенцова.

"Он встает, ходит по камере, 15 м камера, 2 окна, проветриваемое помещение. Я лично полечу, чтобы убедиться каково его состояние здоровья", - заявила она.

Напомним, ранее Москалькова заявляла, что Сенцов отказался от встречи с врачами.

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Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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