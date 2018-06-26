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Интервью

Генсек Совета Европы официально подал прошение Путину об освобождении Сенцова

НовостиПолитика    26.06.2018 - 04:13
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

СЕ ожидает официального подтверждения получения прошения по дипломатическим каналам России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом информирует "Голос Америки".

Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня. Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - отметили в пресс-службе Совета Европы.

Напомним, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал копию справки, выданной Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу консульству Украины в Екатеринбурге, согласно которой политзаключенный Олег Сенцов назван гражданином Украины. 

Отметим, в России неоднократно утверждали, что крымчанин Олег Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации.

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Теги публикации: Олег Сенцов, Совет Европы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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