Генсек Совета Европы официально подал прошение Путину об освобождении Сенцова

СЕ ожидает официального подтверждения получения прошения по дипломатическим каналам России
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом информирует "Голос Америки".
Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня. Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.
"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России", - отметили в пресс-службе Совета Европы.
Напомним, адвокат Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал копию справки, выданной Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу консульству Украины в Екатеринбурге, согласно которой политзаключенный Олег Сенцов назван гражданином Украины.
Отметим, в России неоднократно утверждали, что крымчанин Олег Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации.