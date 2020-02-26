Участки под жилье для переселенцев из Крыма определят в ближайшее время

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина ждет приезда турецких специалистов

В ближайшее время турецкая сторона приедет в Украину, чтобы выбрать участки под жилье для переселенцев из Крыма. Об этом на форуме Age Of Crimea Forum 2020 заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский напомнил, что в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана стороны договорились построить 500 квартир для крымских переселенцев.

"В ближайшие дни турецкая сторона приезжает в Украину, чтобы выбрать участки для строительства", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области. По словам Эрдогана, турецкие специалисты "приедут на место, все исследуют, сделают план и проект".

"Мы приняли решение вместе построить жилье для 500 семей в Херсонской области. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут на место, все исследуют, сделают план и проект… Я верю, что так и будет. Таким образом, мы спасем наших родственников от бедности", - отметил турецкий лидер в ходе февральского визита.

Отметим, сегодня Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с Российской Федерацией в вопросе завершения конфликта на Донбассе.