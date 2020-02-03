ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области

Новости » Политика     03.02.2020 - 17:52
Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)

По словам Реджепа Эрдогана, турецкие специалисты "приедут на место, все исследуют, сделают план и проект"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, турецкие специалисты "приедут на место, все исследуют, сделают план и проект".

"Мы приняли решение вместе построить жилье для 500 семей в Херсонской области. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут на место, все исследуют, сделают план и проект… Я верю, что так и будет. Таким образом, мы спасем наших родственников от бедности", - отметил турецкий лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что четверым политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Артура Панова.

Кроме того, Европейский союз осудил действия ФСБ в Крыму и заявил, что Россия должна "прекратить произвольные обыски частной собственности, которая принадлежит крымским татарам".

Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками Гюлена в Украине Украина и Турция договорились о военной помощи и поставках АН-178
Новости Украины КрымРеджеп Тайип Эрдоган
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь