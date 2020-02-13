ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине построят городок для переселенцев из Крыма

Новости » Политика     13.02.2020 - 18:49
В Украине построят городок для переселенцев из Крыма
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В городке выделят места для более 500 семей крымских татар

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с Турцией о строительство городка для переселенцев из оккупированного Крыма в Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По словам главы государства, в городке для переселенцев из оккупированного Крыма будут предусмотрены места для более 500 крымскотатарских семей. Зеленский надеется, что строительство городка начнется уже в этом году.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать", - заявил он.

Кроме того, на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" планируют создать специальный хаб для комфортного пересечения украинцами административной границы с оккупированным Крымом, а также построить качественные дороги и обеспечить транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь - "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", - добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция присоединится к строительству жилья для крымских татар в Херсонской области. Турецкие специалисты примут участие в разработке плана и проекта строительства.

Также РБК-Украина писало, что четверым политзаключенным из Крыма купят жилье в Киеве. Жилье планируют приобрести для бывших политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Артура Панова.

Ермак назвал предпосылки для встречи Зеленского и Путина Зеленский поручил разработать программу паспортизации жителей ОРДЛО
Новости Украины Владимир ЗеленскийпереселенцыХерсонская областьжилье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь