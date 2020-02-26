Ділянки під житло для переселенців з Криму визначать найближчим часом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна чекає на приїзд турецьких фахівців

Найближчим часом турецька сторона приїде до України, щоб вибрати ділянки під житло для переселенців з Криму. Про це на форумі Age Of Crimea Forum 2020 заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав, що в ході візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана сторони домовилися побудувати 500 квартир для кримських переселенців.

"Найближчими днями турецька сторона приїжджає до України, щоб вибрати ділянки для будівництва", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина приєднається до будівництва житла для кримських татар в Херсонській області. За словами Ердогана, турецькі фахівці "приїдуть на місце, всі досліджують, зроблять план і проект".

"Ми прийняли рішення разом побудувати житло для 500 сімей у Херсонській області. Наші міністри обговорять це питання, і ми разом будемо діяти. Наші фахівці приїдуть на місце, все дослідять, зроблять план і проект... Я вірю, що так і буде. Таким чином, ми врятуємо наших родичів від бідності", - зазначив турецький лідер в ході лютневого візиту.

Зазначимо, сьогодні Зеленський заявив, що Крим не буде "розмінною монетою" з Російською Федерацією у питанні завершення конфлікту на Донбасі.