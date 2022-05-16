UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Участие ОДКБ в войне в Украине на саммите в Москве не поднималось, - генсек

Фото: генсек ОДКБ Станислав Зась (odkb-csto.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Участие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в войне в Украине на саммите в Москве не обсуждался. В ходе встречи Владимир Путин проинформировал лидеров о ходе боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой "специальной военной операции" (войне в Украине - ред.) не ставился и не обсуждался", - заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Он добавил, что в ходе встречи лидеров стран ОДКБ Путин проинформировал их о ходе войны, которую развязала Россия против Украины.

Напомним, 16 мая в Москве прошел саммит ОДКБ, на который Путин пригласил лидеров стран-членов организации.

Отметим, среди приглашенных был Александр Лукашенко, который предложил странам ОДКБ отключиться от внешнего интернета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБеларусьВладимир ПутинМосква