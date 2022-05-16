Участь ОДКБ у війні в Україні на саміті в Москві не піднімалася, - генсек

Участь країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у війні в Україні на саміті в Москві не обговорювалася. В ході зустрічі Володимир Путін поінформував лідерів про хід бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Питання про будь-яку участь або залучення ОДКБ у цій "спеціальній військовій операції" (війні в Україні - ред.) не ставилося і не обговорювалося", - заявив журналістам генеральний секретар Організації Станіслав Зась.
Він додав, що в ході зустрічі лідерів країн ОДКБ Путін поінформував їх про хід війни, яку розв'язала Росія проти України.
Нагадаємо, 16 травня у Москві пройшов саміт ОДКБ, на який Путін запросив лідерів країн-членів організації.
Зазначимо, серед запрошених був Олександр Лукашенко, який запропонував країнам ОДКБ відключитися від зовнішнього Інтернету.
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