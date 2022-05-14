ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин собирает лидеров стран ОДКБ на саммит в Москве

Новина українською →
Москва, Суббота 14 мая 2022 14:51
Путин собирает лидеров стран ОДКБ на саммит в Москве Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путина собирает на саммит 16 мая лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча пройдет в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации лидера белорусского режима Александра Лукашенко.

Сообщается, что 16 мая в Москве пройдет "Встреча лидеров" стран ОДКБ, приуроченная к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

"Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что запланированы двусторонние переговоры Лукашенко с Путиным.

Отметим, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Последняя совместная операция в рамках этой организации проходила в начале года в Казахстане.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что страны ОДКБ отказались участвовать в российском вторжении в Украину.

Позже в минобороны Казахстана подтвердили, что не будут отправлять в Украину свои войска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС