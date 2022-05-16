"Для борьбы с фейками". Лукашенко предложил странам ОДКБ отключиться от внешнего интернета

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что странам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно отключиться от внешнего интернета. Это якобы улучшит информационную безопасность и поможет в борьбе с фейками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТа .

Лукашенко считает, что Запад атакует страны ОДКБ фейками в соцсетях. Это, по его словам, это грозит информационной безопасности.

"Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война... Нужно активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты с целью действенного реагирования на фейки и информационные угрозы. Может быть, надо пойти по пути Китая в информационной борьбе в интернете", - сказал Лукашенко.

Напомним, что в Китае действует строгая цензура в интернет-сети. В частности, государство в рамках проекта "Золотой щит" ограничивает доступ к многим популярным приложениям и сайтам.