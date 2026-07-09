Без участі Польщі передача техніки в Україну неможлива, - міністр оборони

"Наша країна входить до числа чотирьох країн НАТО - окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди - яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot", - сказав він.

Польський міністр зазначив, що Польща є однією з країн, вказаних США для цього виробництва та обслуговування, тому Варшава буде співпрацювати з Києвом щодо цього питання.

На запитання про те, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, Косіняк-Камиш заявив, що це займе кілька тижнів.

"Це непросто, зважаючи на те, що лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких масштабах, що навіть США не можуть забезпечити їх захист, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до експлуатації та проведення подальших операцій", - наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні право на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Зазначимо, Україна гостро потребує засобів ППО, здатних збивати російські балістичні ракети. Наразі Київ звернувся до 40 країн із проханням передати ракети для систем Patriot в обмін на майбутні поставки, передбачені чинними контрактами.