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Без участі Польщі передача техніки в Україну неможлива, - міністр оборони

15:06 09.07.2026 Чт
2 хв
Польща отримала особливий статус від НАТО
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)

Передача військової техніки в Україну неможлива без безпосередньої участі Польщі.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Наша країна входить до числа чотирьох країн НАТО - окрім Польщі, це Німеччина, Швеція та Нідерланди - яким в Анкарі надано статус країни, куди можуть передаватися технології, пов’язані з виробництвом та обслуговуванням ракет Patriot", - сказав він.

Польський міністр зазначив, що Польща є однією з країн, вказаних США для цього виробництва та обслуговування, тому Варшава буде співпрацювати з Києвом щодо цього питання.

На запитання про те, коли може розпочатися виробництво ракет в Україні, Косіняк-Камиш заявив, що це займе кілька тижнів.

"Це непросто, зважаючи на те, що лише Сполучені Штати виробляють ракети Patriot у таких масштабах, що навіть США не можуть забезпечити їх захист, тому це потрібно зробити дуже швидко. Ми сповнені рішучості. Польща готова негайно приступити до експлуатації та проведення подальших операцій", - наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати нададуть Україні право на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Зазначимо, Україна гостро потребує засобів ППО, здатних збивати російські балістичні ракети. Наразі Київ звернувся до 40 країн із проханням передати ракети для систем Patriot в обмін на майбутні поставки, передбачені чинними контрактами.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про критичний дефіцит боєприпасів для комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T. За їхніми даними, в окремих підрозділах запаси ракет майже повністю вичерпані.

Своєю чергою радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що наразі Україна фактично залишилася без ракет, здатних перехоплювати російську балістику.

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