Участь у спецсесії ЄВІ буде платною: скільки та коли потрібно заплатити вступникам

Вступники до магістратури й аспірантури, які планують складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час спеціально організованої сесії, повинні вчасно оплатити участь. Інакше їхню реєстрацію скасують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
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В УЦОЯО нагадали, що реєстрація на спецсесію ЄВІ вважається завершеною лише після зарахування коштів на рахунок Центру та отримання вступником екзаменаційного листка.
Оплату необхідно здійснити до 20 серпня включно. Якщо кошти не надійдуть до цього часу, реєстрацію анулюють.
Цього року вартість участі у спеціально організованій сесії ЄВІ становить 1578 гривень. Проведення такого іспиту здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Скористатися можливістю можуть:
У Центрі також нагадали, що спеціальна сесія ЄВІ є третьою за рахунком і проводиться за бажанням вступників до магістратури та аспірантури.
Нагадаємо, що для вступу до магістратури абітурієнти складають єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Перед кожною сесією учасникам у персональних кабінетах розміщують запрошення-перепустки, без яких разом з іншими необхідними документами допуск до пункту тестування неможливий.