Участие в спецсессии ЕВЭ будет платным: сколько и когда нужно заплатить абитуриентам

Поступающие в магистратуру и аспирантуру, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) во время специально организованной сессии, должны своевременно оплатить участие. В противном случае их регистрацию отменят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
В УЦОКО напомнили, что регистрация на спецсессию ЕВЭ считается завершенной только после зачисления средств на счет Центра и получения поступающим экзаменационного листка.
Оплату необходимо произвести до 20 августа включительно. Если средства не поступят до этого времени, регистрацию аннулируют.
В этом году стоимость участия в специально организованной сессии ЕВЭ составляет 1578 гривен. Проведение такого экзамена осуществляется на средства физических и/или юридических лиц.
Воспользоваться возможностью могут:
В Центре также напомнили, что специальная сессия ЕВЭ - третья по счету и проводится по желанию поступающих в магистратуру и аспирантуру.
Напомним, что для поступления в магистратуру абитуриенты сдают единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Перед каждой сессией участникам в персональных кабинетах размещают приглашения-пропуска, без которых вместе с другими необходимыми документами допуск к пункту тестирования невозможен.