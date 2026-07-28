Учасники додаткових сесії ЄВІ та ЄФВВ отримали запрошення: де їх знайти
Учасникам додаткових сесій вступних випробувань до магістратури стали доступні запрошення-перепустки на ЄВІ та ЄФВВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Запрошення вже розміщено: Учасники додаткових сесій ЄВІ та ЄФВВ можуть завантажити запрошення-перепустки. У документі вказано дату, час і місце проведення тестування.
- Обов'язкові документи для допуску: Щоб потрапити до пункту тестування, при собі необхідно мати: екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу та запрошення-перепустку.
- Суворе дотримання безпеки: УЦОЯО категорично забороняє публікувати або поширювати у соцмережах і чатах інформацію про дату, час і локацію проведення іспитів заради безпеки всіх учасників.
Запрошення-перепустки 28 липня розмістили в кабінетах учасників вступних випробувань на сайті УЦОЯО. У документах вказано дату, час і місце проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).
Вступникам необхідно самостійно сформувати документ у своєму кабінеті та, за можливості, роздрукувати його.
Які документи потрібно мати
Для допуску до пункту тестування учасники повинні пред'явити:
- екзаменаційний листок;
- документ, на підставі якого їх зареєстрували для участі у вступних випробуваннях;
- запрошення-перепустку.
В УЦОЯО наголосили, що без цих документів потрапити до пункту тестування буде неможливо.
Місце проведення тестування не можна розголошувати
В УЦОЯО нагадали, що з міркувань безпеки інформацію про місця проведення тестувань в Україні не публікують ні на офіційному сайті, ні на сторінках регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні в соцмережах.
Також вступників закликали не поширювати інформацію про дату, час і місце проведення іспитів.
"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - наголосили в УЦОЯО.
Нагадаємо, для вступників до магістратури та аспірантури, які не склали або пропустили ЄВІ, а також для тих, хто хоче покращити свій результат, у 2026 році проведуть спеціально організовану сесію іспиту. Реєстрація на неї триватиме у серпні, а тестування відбудеться у вересні.
РБК-Україна раніше писало, що для вступу до магістратури та аспірантури в Україні обов'язковим є складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він містить два блоки - тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови, а його результати використовують під час конкурсного відбору вступників.