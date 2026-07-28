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Учасники додаткових сесії ЄВІ та ЄФВВ отримали запрошення: де їх знайти

14:56 28.07.2026 Вт
2 хв
Учасникам нагадали, чому не можна розголошувати інформацію про дату, час і місце проведення іспитів
aimg Тетяна Веремєєва
Учасники додаткових сесії ЄВІ та ЄФВВ отримали запрошення: де їх знайти Фото: Вступ до магістратури (Getty Images)
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Учасникам додаткових сесій вступних випробувань до магістратури стали доступні запрошення-перепустки на ЄВІ та ЄФВВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне:

  • Запрошення вже розміщено: Учасники додаткових сесій ЄВІ та ЄФВВ можуть завантажити запрошення-перепустки. У документі вказано дату, час і місце проведення тестування.
  • Обов'язкові документи для допуску: Щоб потрапити до пункту тестування, при собі необхідно мати: екзаменаційний листок, документ, що посвідчує особу та запрошення-перепустку.
  • Суворе дотримання безпеки: УЦОЯО категорично забороняє публікувати або поширювати у соцмережах і чатах інформацію про дату, час і локацію проведення іспитів заради безпеки всіх учасників.

Запрошення-перепустки 28 липня розмістили в кабінетах учасників вступних випробувань на сайті УЦОЯО. У документах вказано дату, час і місце проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Вступникам необхідно самостійно сформувати документ у своєму кабінеті та, за можливості, роздрукувати його.

Які документи потрібно мати

Для допуску до пункту тестування учасники повинні пред'явити:

  • екзаменаційний листок;
  • документ, на підставі якого їх зареєстрували для участі у вступних випробуваннях;
  • запрошення-перепустку.

В УЦОЯО наголосили, що без цих документів потрапити до пункту тестування буде неможливо.

Місце проведення тестування не можна розголошувати

В УЦОЯО нагадали, що з міркувань безпеки інформацію про місця проведення тестувань в Україні не публікують ні на офіційному сайті, ні на сторінках регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні в соцмережах.

Також вступників закликали не поширювати інформацію про дату, час і місце проведення іспитів.

"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, і вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - наголосили в УЦОЯО.

Нагадаємо, для вступників до магістратури та аспірантури, які не склали або пропустили ЄВІ, а також для тих, хто хоче покращити свій результат, у 2026 році проведуть спеціально організовану сесію іспиту. Реєстрація на неї триватиме у серпні, а тестування відбудеться у вересні.

РБК-Україна раніше писало, що для вступу до магістратури та аспірантури в Україні обов'язковим є складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Він містить два блоки - тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови, а його результати використовують під час конкурсного відбору вступників.

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