Участь у спецсесії ЄВІ буде платною: скільки та коли потрібно заплатити вступникам

Вступники до магістратури й аспірантури, які планують складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) під час спеціально організованої сесії, повинні вчасно оплатити участь. Інакше їхню реєстрацію скасують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Оплатити до 20 серпня: Реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ вважається завершеною лише після сплати коштів та отримання екзаменаційного листка. Якщо гроші не надійдуть до 20 серпня включно, реєстрацію скасують.

Реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ вважається завершеною лише після сплати коштів та отримання екзаменаційного листка. Якщо гроші не надійдуть до 20 серпня включно, реєстрацію скасують. Вартість іспиту: У 2026 році участь у спецсесії ЄВІ коштує 1578 гривень.

У 2026 році участь у спецсесії ЄВІ коштує 1578 гривень. Хто може взяти участь: Скласти іспит під час спецсесії можуть ті, хто не брав участі в основній чи додатковій сесіях, бажає повторно скласти випробування або взагалі не реєструвався раніше.

Скласти іспит під час спецсесії можуть ті, хто не брав участі в основній чи додатковій сесіях, бажає повторно скласти випробування або взагалі не реєструвався раніше. Додатковий шанс: Спеціально організована сесія є третьою за рахунком і проводиться за бажанням вступників до магістратури та аспірантури.

В УЦОЯО нагадали, що реєстрація на спецсесію ЄВІ вважається завершеною лише після зарахування коштів на рахунок Центру та отримання вступником екзаменаційного листка.

Оплату необхідно здійснити до 20 серпня включно. Якщо кошти не надійдуть до цього часу, реєстрацію анулюють.

Цього року вартість участі у спеціально організованій сесії ЄВІ становить 1578 гривень. Проведення такого іспиту здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Хто може скласти ЄВІ під час спецсесії

Скористатися можливістю можуть:

вступники, які зареєструвалися на основну або додаткову сесію ЄВІ, але не брали в ній участі;

ті, хто хоче повторно скласти вступне випробування;

вступники, які не реєструвалися на основну чи додаткову сесію ЄВІ.

У Центрі також нагадали, що спеціальна сесія ЄВІ є третьою за рахунком і проводиться за бажанням вступників до магістратури та аспірантури.