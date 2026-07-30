Участие в спецсессии ЕВЭ будет платным: сколько и когда нужно заплатить абитуриентам

Поступающие в магистратуру и аспирантуру, которые планируют сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) во время специально организованной сессии, должны своевременно оплатить участие. В противном случае их регистрацию отменят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Главное: Оплатить до 20 августа: Регистрация на специально организованную сессию ЕВЭ считается завершенной только после уплаты средств и получения экзаменационного листа. Если деньги не поступят до 20 августа, регистрацию отменят.

Регистрация на специально организованную сессию ЕВЭ считается завершенной только после уплаты средств и получения экзаменационного листа. Если деньги не поступят до 20 августа, регистрацию отменят. Стоимость экзамена: В 2026 году участие в спецсессии ЕВЭ стоит 1578 грн.

В 2026 году участие в спецсессии ЕВЭ стоит 1578 грн. Кто может принять участие: Сдать экзамен во время спецсессии могут те, кто не участвовал в основной или дополнительной сессиях, желает повторно сдать испытание или вообще не регистрировался ранее.

Сдать экзамен во время спецсессии могут те, кто не участвовал в основной или дополнительной сессиях, желает повторно сдать испытание или вообще не регистрировался ранее. Дополнительный шанс: Специально организованная сессия является третьей по счету и проводится по желанию поступающих в магистратуру и аспирантуру.

В УЦОКО напомнили, что регистрация на спецсессию ЕВЭ считается завершенной только после зачисления средств на счет Центра и получения поступающим экзаменационного листка.

Оплату необходимо произвести до 20 августа включительно. Если средства не поступят до этого времени, регистрацию аннулируют.

В этом году стоимость участия в специально организованной сессии ЕВЭ составляет 1578 гривен. Проведение такого экзамена осуществляется на средства физических и/или юридических лиц.

Кто может сдать ЕВЭ во время спецсессии

Воспользоваться возможностью могут:

абитуриенты, которые зарегистрировались на основную или дополнительную сессию ЕВЭ, но не участвовали в ней;

те, кто хочет повторно сдать вступительное испытание;

поступающие, не регистрировавшиеся на основную или дополнительную сессию ЕВЭ.

В Центре также напомнили, что специальная сессия ЕВЭ - третья по счету и проводится по желанию поступающих в магистратуру и аспирантуру.