Учасниці провокацій у Лаврі повідомили про підозру: провокувала сутички та заперечувала агресію РФ

СБУ повідомила про підозру блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі навесні. Вона також публічно заперечувала збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що фігурантка брала активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023 року.

Тоді вона "розганяла" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив законним діям правоохоронців та ображала релігійні почуття українців.

До того ж, на власній сторінці у Facebook фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні "внутрішнім громадянським конфліктом".

Вона також викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про "невідворотність" захоплення всієї території нашої країни та намагалась дискредитувати українських військових.

Після цього деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь РФ.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці у Києві виявили комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту).

До того ж, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври

Правоохоронці зафіксували зв'язки окремих релігійних кіл в Україні з Росією. У низці церков провели обшуки, що підтверджували підтримку Кремля церковниками. У грудні президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього нардепа Вадима Новинського.

29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після цього представники Московського патріархату мали б покинути територію Лари, але цього не зробили.

Тоді протестувальники почали виходити на акції на території Лаври, під час яких траплялися сутички.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.