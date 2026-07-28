Участники дополнительных сессии ЕВЭ и ЕПВИ получили приглашение: где их найти
Участникам дополнительных сессий вступительных экзаменов в магистратуру стали доступные приглашения-пропуска на ЕВЭ и ЕПВИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Приглашение уже размещено: Участники дополнительных сессий ЕВЭ и ЕПВИ могут скачать приглашения-пропуска. В документе указаны дата, время и место проведения тестирования.
- Обязательные документы для допуска: Чтобы попасть в пункт тестирования, при себе необходимо иметь: экзаменационный листок, документ, удостоверяющий личность и приглашение-пропуск.
- Строгое соблюдение безопасности: УЦОКО категорически запрещает публиковать или распространять в соцсетях и чатах информацию о дате, времени и локации проведения экзаменов ради безопасности всех участников.
Приглашения-пропуска 28 июля разместили в кабинетах участников вступительных испытаний на сайте УЦОКО. В документах указаны дата, время и место проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).
Поступающим необходимо самостоятельно сформировать документ в своем кабинете и, по возможности, распечатать его.
Какие документы нужно иметь
Для допуска к пункту тестирования участники должны предъявить:
- экзаменационный лист;
- документ, на основании которого их зарегистрировали для участия во вступительных испытаниях;
- приглашение-пропуск.
В УЦОКО подчеркнули, что без этих документов попасть в пункт тестирования будет невозможно .
Место проведения тестирования нельзя разглашать
В УЦОКО напомнили, что из соображений безопасности информацию о местах проведения тестирований в Украине не публикуют ни на официальном сайте, ни на страницах региональных центров оценивания качества образования, ни в соцсетях.
Также поступающих призвали не распространять информацию о дате, времени и месте проведения экзаменов.
"Настойчиво рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, и поступающим, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подчеркнули в УЦОКО.
Напомним, для поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые не сдали или пропустили ЕВЭ, а также для тех, кто хочет улучшить свой результат, в 2026 году проведут специально организованную сессию экзамена. Регистрация на нее продлится в августе, а тестирование состоится в сентябре.
РБК-Украина ранее писало, что для поступления в магистратуру и аспирантуру в Украине обязательно сдача единого вступительного экзамена (ЕВЭ) Он содержит два блока - тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку, а его результаты используют во время конкурсного отбора поступающих.