Учасники додаткових сесій НМТ отримали запрошення на тестування: як завантажити

Де знайти запрошення

Запрошення вже доступні в персональних кабінетах учасників НМТ.

Із документа можна дізнатися:

дату проведення тестування;

проведення тестування; час початку НМТ;

початку НМТ; адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), де проходитиме тест.

В УЦОЯО наголосили, що інформація про місце проведення тестування є конфіденційною. Її просять не поширювати та не розголошувати особисті дані з міркувань безпеки.

Що потрібно врахувати в день тестування

Для учасників, які складатимуть НМТ в Україні, час у запрошенні вказано за київським часом. Для тих, хто проходитиме тест за кордоном, зазначено місцевий час країни, де відбудеться тестування.

Також в УЦОЯО радять заздалегідь спланувати маршрут до екзаменаційного центру та час виїзду. Учасників попереджають, що у разі запізнення їх не допустять до складання НМТ.

Зазначимо, учасників НМТ-2026 перестануть допускати до тимчасових екзаменаційних центрів за п'ять хвилин до початку тестування.