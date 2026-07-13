Участники дополнительных сессий НМТ получили приглашение на тестирование: как скачать

Участники дополнительных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) уже могут просмотреть и загрузить приглашения на тестирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Приглашения уже доступны в персональных кабинетах участников НМТ.
Из документа можно узнать:
В УЦОКО подчеркнули, что информация о месте проведения тестирования является конфиденциальной. Ее просят не распространять и не разглашать личные данные по соображениям безопасности.
Для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, время в приглашении указано по киевскому времени. Для тех, кто будет проходить тест за границей, указано местное время страны, где пройдет тестирование.
Также в УЦОКО советуют заранее спланировать маршрут в экзаменационный центр и время выезда. Участников предупреждают, что в случае опоздания их не допустят к сдаче НМТ.
Отметим, участников НМТ-2026 перестанут допускать во временные экзаменационные центры за пять минут до начала тестирования.
РБК-Украина ранее рассказывало что участников НМТ не допустят к тестированию, если у них нет документа, удостоверяющего личность. Кроме того, во время НМТ запрещено использовать телефоны, смартчасы и другие гаджеты. Это приведет к аннулированию результатов.
Также мы писали, что участники НМТ-2026 видят предварительные тестовые баллы сразу после завершения экзамена, а официальные результаты дополнительной сессии появятся в персональных кабинетах до 29 июля.