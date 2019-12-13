Убийство Шеремета: суд сегодня изберет меру пресечения одной из подозреваемых

Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Заседание начнется около 13:00

Печерский районный суд города Киева сегодня будет избирать меру пресечения одной из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Влада Добоша в Facebook.

Адвокат сообщил, что ориентировочно заседание может начаться около 13:00.

"Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3:00 перерыв, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13 часов", - написал он.

Ранее сообщалось, что подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко зачитали подозрение и ордер на задержание. Меру пресечения Антоненко будут избирать 13 декабря в Печерском суде Киева. По информации адвоката Найема, следователи будут просить для подозреваемого содержания под стражей.

Напомним, 13 декабря стало известно, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Также у подозреваемых прошли обыски.

По результатам экспертиз, мужчина, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета, - это Андрей Антоненко. А женщина, которая непосредственно минировала авто, это Юлия Кузьменко.