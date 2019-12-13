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По делу Шеремета полиция провела обыски у еще двоих волонтеров

Новости » Общество     13.12.2019 - 09:05
По делу Шеремета полиция провела обыски у еще двоих волонтеров
Фото: Евгений Акастелов (facebook.com/evgeniy.akastiolov)

Обыски прошли в ночь на 13 декабря

Национальная полиция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета провела обыски в квартире волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евгения Акастелова в Facebook.

По словам экс-народного депутата Игоря Мосийчука, Евгений Акастелов является другом волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета.

"У меня дома полиция, будет обыск", - написал Акастелов ночью 13 декабря.

По делу Шеремета полиция провела обыски у еще двоих волонтеров

Акастелов был "сотником" во времена Майдана, руководил обороной на улице Институтской.

Напомним, 12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, были задержаны музыкант и доброволец Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко. Также в деле фигурирует доброволец Петр Киян.

По словам замглавы Национальной полиции Евгения Коваля, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.

При этом, в полиции сообщили, что на определенных этапах в рамках следствие оказывалось системное сопротивление. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что "есть понимание, кто это делал" и их могут привлечь к уголовной ответственности.

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Новости Украины обыскПавел Шеремет
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