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Вбивство Шеремета: сьогодні суд обере запобіжний захід одній з підозрюваних

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 10:26
Вбивство Шеремета: сьогодні суд обере запобіжний захід одній з підозрюваних
Фото: Павло Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Засідання розпочнеться близько 13:00

Печерський районний суд міста Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід одного з підозрюваних в вбивство Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Влада Добоша в Facebook.

Адвокат повідомив, що орієнтовно засідання може розпочатися близько 13:00.

"Клопотання ще мені не вручено. З хвилини на хвилину отримаю, після чого 3:00 перерву для ознайомлення з матеріалами клопотання. Потім розпочнеться судове засідання! Тобто близько 13 годин", - написав він.

Вбивство Шеремета: сьогодні суд обере запобіжний захід одній з підозрюваних

Раніше повідомлялося, що підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку зачитали підозру і ордер на затримання. Запобіжний захід Антоненкові будуть обирати 13 грудня в Печерському суді Києва. За інформацією адвоката Наєма, слідчі будуть просити для підозрюваного тримання під вартою.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що поліція затримала підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Також у підозрюваних пройшли обшуки.

За результатами експертиз, чоловік, який брав участь в закладенні вибухівки під авто Шеремета, - це Андрій Антоненко. А жінка, яка безпосередньо мінувала авто, це Юлія Кузьменко.

По справі Шеремета поліція провела обшуки у ще двох волонтерів Справа Шеремета та мінські угоди: новини за 12 грудня
Новини України Павло Шеремет
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