Полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета

Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Задержанным объявляют о подозрении

Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, только что Национальная полиция задержала фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета и объявляет им подозрения.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела", - добавил он.

Он также отметил, что в деле об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения.

"Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - добавил министр.

По словам нардепа Владимира Арьева, подозрение предъявляют музыканту и военному Андрею Антоненко. Он также является автором гимна Сил специальных операций.

В Facebook Антоненко подтвердил, что подозрение в убийстве Шеремета предъявляют ему. Также он сообщил, что правоохранители проведут у него обыск.

Кроме того, адвокат Влад Добош сообщил о задержании врача и волонтера Юлии Кузьменко по подозрению в соучастии.

Как отметил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, в экстренном брифинге, посвященном задержанию, примут участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось о задержании ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко, которые подозреваются в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, а также могут быть связаны с убийством Шеремета.

В октябре президент Владимир Зеленский заявлял о готовности сменить руководство МВД, если не будет результатов расследования по делу об убийстве Шеремета.

23 июля в Офисе президента прошел брифинг, на котором правоохранительные органы должны были отчитаться о расследовании. В итоге в очередной раз были повторены основные версии, но Зеленский получил доступ к закрытым материалам по делу Шеремета.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля.