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Прокуроры будут просить суд арестовать Антоненко, - Найем

Новости » Общество     13.12.2019 - 05:52
Прокуроры будут просить суд арестовать Антоненко, - Найем
Фото: Андрей Антоненко (facebook.com/andrew.antonenko)

Меру пресечения Антоненко будут избирать 13 декабря в Печерском суде Киева

Подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко зачитали подозрение и ордер на задержание. Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

По его словам, следственные действия происходили последовательно, однако было и несколько нарушений, о которых юрист не имеет права рассказать, поскольку дал расписку о неразглашении.

"Антоненко повезли на Богомольца. Там его будут держать до тех пор, пока не определят меру пресечения. Дальше уже все будет известно, когда будут избирать меру пресечения. Там же, видимо, будет сказано прокурорами, в чем именно его подозревают, детализировано", - сказал Найем.

Меру пресечения Антоненко будут избирать 13 декабря в Печерском суде столицы. По информации Наема, следователи будут просить содержание подозреваемого под стражей.

Подозрение Антоненко вручили лишь несколько часов назад, а ходатайство о мере пресечения прокуроры пока не подали.

Найем подчеркнул, что поскольку Антоненко военнослужащий, то дело должно расследовать Государственное бюро расследований, а не полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. В частности, правоохранители задержали участника боевых действий на Донбассе, военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко.

По словам главы МВД Арсена Авакова, 13 декабря в суде правоохранители представят результаты экспертиз по делу убийства Шеремета.

Ранее сообщалось о задержании ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко, которые подозреваются в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, а также могут быть связаны с убийством Шеремета.

Конфликт интересов. Маси Найем отказался защищать Антоненко Аваков о деле Шеремета: завтра в суде представим результаты экспертиз
Новости Украины Павел Шеремет
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