Убийство Шеремета: Дугарь отпустили под залог

Суд установил сумму залога в 168 тыс. гривен
Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Суд установил сумму залога в 168 тыс. гривен.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, что 12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.
Напомним, адвокат Дугарь сообщил, что правоохранители намерены просить суд отменить ее домашний арест.
Ранее сообщалось, что Национальная полиция готовит дело об убийстве Шеремета в суд.
Кроме того, следствие по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось.
Добавим, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения.
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Автор: Надежда Собенко