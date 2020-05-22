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Правоохранители намерены отменить домашний арест Дугарь

Новости » Общество     22.05.2020 - 19:03
Правоохранители намерены отменить домашний арест Дугарь
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Правоохранители будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Дугарь на залог в размере 160 тыс. грн

Правоохранители намерены просить суд отменить домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Ее адвокату вручили ходатайство об изменении меры пресечения.

Об этом РБК-Украина сказал ее адвокат Виталий Коломиец.

Он рассказал, что сегодня полиция сообщила ему о завершении следствия в отношении его подзащитной.

Также ему вручили ходатайство об изменении меры пресечения.

"Они (правоохранители) будут ходатайствовать об изменении меры пресечения на залог 160 тыс. грн", - сообщил адвокат.

Напомним, национальная полиция Украины готовит дело об убийстве Шеремета в суд. Сегодня защите предполагаемых исполнителей открыли доступ к материалам.

Отметим, сегодня адвокаты предполагаемых исполнителей Юлии Кузьменко и Яны Дугарь заявили о том, что следствие по делу Шеремета завершилось.

Ранее сообщалось, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения. В частности, Антоненко теперь не проходит как организатор преступления.

Как сообщил его адвокат, в деле появились неустановленные организаторы. Очевидно, организация убийства Шеремета будет расследоваться отдельно.

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Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины Павел ШереметСуд
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