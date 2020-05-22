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Нацполиция готовит дело Шеремета к суду, защите открыли доступ к материалам

Новости » Происшествия     22.05.2020 - 18:45
Нацполиция готовит дело Шеремета к суду, защите открыли доступ к материалам
Фото: дело об убийстве Павла Шеремета готовят к передаче в суд (РБК-Украина)

В полиции подтвердили, что следствие по делу Шеремета завершилось

Национальная полиция Украины готовит дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в суд. Сегодня защите предполагаемых исполнителей открыли доступ к материалам.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.

Источник подтвердил, что Национальная полиция завершила расследование дела Шеремета и сегодня адвокатов трех подозреваемых уведомили об этом.

"Также полиция готова предоставить защитникам доступ к материалам уголовного производства. После их ознакомления дело будет передано в суд", - добавил источник.

Отметим, сегодня адвокаты предполагаемых исполнителей Юлии Кузьменко и Яны Дугарь заявили о том, что следствие по делу Шеремета завершилось.

Напомним, ранее сообщалось, что материалы по Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выделили в отдельное уголовное производство и, соответственно, им изменили подозрения. В частности, Антоненко теперь не проходит как организатор преступления.

Как сообщил его адвокат, в деле появились неустановленные организаторы. Очевидно, организация убийства Шеремета будет расследоваться отдельно.

Примечательно, что только два дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести дело Шеремета до конца. Хотя еще в начале апреля новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что "через два месяца мы увидим какой-то результат" в этом деле.

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины преступленияПавел ШереметЮлия Кузьменко
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