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Вбивство Шеремета: Дугарь відпустили під заставу

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 22:49
Вбивство Шеремета: Дугарь відпустили під заставу
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Суд встановив суму застави в 168 тис. гривень

Печерський районний суд міста Києва відпустив під заставу підозрювану в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь. Суд встановив суму застави в 168 тис. гривень.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що 12 грудня минулого року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Нагадаємо, адвокат Дугарь повідомив, що правоохоронці мають намір просити суд скасувати її домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція готує справу про вбивство Шеремета до суду.

Крім того, слідство у справі про вбивство Павла Шеремета завершилося.

Додамо, що матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь виділили в окреме кримінальне провадження і, відповідно, їм змінили підозри.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Павло Шеремет
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