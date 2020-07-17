Убийство Шеремета: Антоненко продлили арест

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Он пробудет под стражей еще два месяца

Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемого в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Он пробудет в СИЗО еще два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина по результатам заседания суда.

Сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца. Во время заседания в ночь на 17 июля суд поддержал это ходатайство.

Как известно, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

РБК-Украина писало, что 16 июля Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей до 13 сентября.

В то же время, еще одной подозреваемой, Яне Дугарь, смягчили меру пресечения.

Ранее Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 23 июля.