ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест

Киев, Четверг 16 июля 2020 22:07
Убийство Шеремета: Кузьменко продлили арест
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кузьменко пробудет под стражей до 13 сентября

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Она пробудет под стражей до 13 сентября.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Тарас Безпалый.

Таким образом, суд продлил меру пресечения для Кузьменко еще на два месяца.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета троих человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Днями Киевский апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.

Также сообщалось, что суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

Как писало РБК-Украина, Министерство внутренних дел считает, что на мотив убийства Павла Шеремета мог значительно повлиять выезд журналиста в Россию за месяц до покушения.

Отметим, сейчас материалы расследования дела Шеремета находятся на рассмотрении стороны защиты, после их направят в суд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины арестПавел ШереметСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь