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Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Киев, Понедельник 13 июля 2020 13:31
Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Антоненко пробудет под стражей до 23 июля

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Срок действия меры пресечения завершается 23 июля.

Соответствующее решение было принято Киевским апелляционным судом 13 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, суд отклонил апелляцию стороны защиты Антоненко на изменение меры пресечения. Это была пятая попытка Киевского апелляционного суда рассмотреть жалобу стороны защиты.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета троих человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

В конце мая Печерский районный суд продлили содержание под стражей для Антоненко до 23 июля.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция готова передать в суд дело об убийстве Шеремета.

Также сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко имеют проблемы со здоровьем.

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