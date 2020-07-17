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Вбивство Шеремета: Антоненку продовжили арешт

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 02:15
Вбивство Шеремета: Антоненку продовжили арешт
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Він пробуде під вартою ще два місяці

Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко під вартою. Він пробуде в СІЗО ще два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна за результами засідання суду.

Сторона обвинувачення клопотала про продовження міри запобіжного заходу ще на 2 місяці. Під час засідання в ніч на 17 липня суд підтримав це клопотання.

Як відомо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненко.

РБК-Україна писало, що 16 липня Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко у вигляді тримання під вартою до 13 вересня.

Водночас, ще одній підозрюваній, Яні Дугарь, пом'якшили міру запобіжного заходу.

Раніше Київський апеляційний суд залишив Антоненко під вартою до 23 липня.

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