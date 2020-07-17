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Дело Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь

Киев, Пятница 17 июля 2020 01:11
Дело Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сняты некоторые ограничения на общение с военнослужащими

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. Ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которым она проходит службу.

Об этом сообщил адвокат подозреваемой Денис Ломанов в Facebook.

Вместе с тем, суд продолжил возложенные на нее ранее обязательства.

"Очередная маленькая победа. Печерский районный суд Киева продлил возложенные на нее обязанности, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которыми Яна проходит службу, и преподавателями учебного заведения", - отметил адвокат.

Он добавил, что на следующем заседании сторона обвинения попытается обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней.

Ранее суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь - ей разрешили снять электронный браслет.

РБК-Украина писало, что суд оставил под стражей до 13 сентября другую подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко.

На днях Киевский апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.

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