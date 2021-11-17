ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Убийство патрульного в Рубежном: задержанному полицейскому сообщили о подозрении

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 22:09
Убийство патрульного в Рубежном: задержанному полицейскому сообщили о подозрении Фото: появились новые детали убийства полицейского на Донбассе (фото dbr.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Полицейскому, которого задержали за убийство патрульного в Рубежном, сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"В настоящее время следователи ДБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет", - говорится в сообщении.

Фото: задержанному полицейскому сообщили о подозрении в убийстве патрульного в Рубежном (mvs.gov.ua)

Напомним, в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.

Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.

По подозрению в убийстве патрульного задержали его коллегу, который пытался сбежать в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рубежное
NEWS
Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей
Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"