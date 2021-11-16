ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Возле линии разграничения на Донбассе нашли труп полицейского

Новина українською →
Рубежное, Вторник 16 ноября 2021 12:50
Возле линии разграничения на Донбассе нашли труп полицейского Фото: на Донбассе нашли труп полицейского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В городе Рубежное (Луганская область) на территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе патрульной полиции.

Как сообщили изданию, табельное огнестрельное оружие возле патрульного не нашли.

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

На территории города введена полицейская операция для выявления и задержания лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛО
NEWS
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
Мигранты все ближе. Что происходит на границе Польши и Беларуси: видеотрансляция
DAILY
"Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Дорогая бумажка". Как украинцев наказывают за подделку "ковидных" документов