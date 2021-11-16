Возле линии разграничения на Донбассе нашли труп полицейского
Фото: на Донбассе нашли труп полицейского (Виталий Носач, РБК-Украина)
В городе Рубежное (Луганская область) на территории админздания нашли тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия есть следы борьбы.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе патрульной полиции.
Как сообщили изданию, табельное огнестрельное оружие возле патрульного не нашли.
"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа ГУНП, ГБР, а также сотрудники УПП и внутренней безопасности полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.
На территории города введена полицейская операция для выявления и задержания лица, причастного к убийству и завладению табельным огнестрельным оружием сотрудника полиции.